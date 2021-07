Sterling nel mirino del web. E anche gli inglesi ammettono: “non era calcio di rigore” (Di giovedì 8 luglio 2021) Continuano ad arrivare tantissime reazioni dopo la vittoria dell’Inghilterra nella semifinale di Euro 2021 contro la Danimarca. E’ stata una partita molto difficile per la squadra di Southgate, la qualificazione si è decisa dopo i tempi supplementari. Il primo gol è stato messo a segno da Damsgaard con una punizione fantastica, poi il pareggio con l’autogol di Kjaer su grande azione di Sterling. Al primo tempo supplementare l’episodio che ha deciso il match: il calcio di rigore con il gol su ribattuta di Kane. La Danimarca si è infuriata per due episodi: tanti dubbi sul contatto in area di rigore con ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 8 luglio 2021) Continuano ad arrivare tantissime reazioni dopo la vittoria dell’Inghilterra nella semifinale di Euro 2021 contro la Danimarca. E’ stata una partita molto difficile per la squadra di Southgate, la qualificazione si è decisa dopo i tempi supplementari. Il primo gol è stato messo a segno da Damsgaard con una punizione fantastica, poi il pareggio con l’autogol di Kjaer su grande azione di. Al primo tempo supplementare l’episodio che ha deciso il match: ildicon il gol su ribattuta di Kane. La Danimarca si è infuriata per due episodi: tanti dubbi sul contatto in area dicon ...

Advertising

DiMarzio : #Euro2020 | Due palloni ????sul terreno di gioco nel momento decisivo di #InghilterraDanimarca - ZZiliani : Per dirla alla Ricucci: “Sono tutti verginelle con gli arbitri degli altri”. Nel paese del più vergognoso scandalo… - capuanogio : Rigore molto severo e discutibile, il #Var non corregge l'arbitro sulla caduta sospetta di #Sterling nel supplement… - Inviaggio65 : RT @ZZiliani: Per dirla alla Ricucci: “Sono tutti verginelle con gli arbitri degli altri”. Nel paese del più vergognoso scandalo arbitrale… - ivangallo80 : RT @ZZiliani: Per dirla alla Ricucci: “Sono tutti verginelle con gli arbitri degli altri”. Nel paese del più vergognoso scandalo arbitrale… -