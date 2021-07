Senato, arriva l'ok per il voto ai 18enni: in vigore tra tre mesi (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Senato ha approvato la riforma costituzionale che attribuisce anche ai 18enni il voto per eleggere proprio il Senato. Con questo voto il Parlamento ha approvato definitivamente la riforma che sarà... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 8 luglio 2021) Ilha approvato la riforma costituzionale che attribuisce anche aiilper eleggere proprio il. Con questoil Parlamento ha approvato definitivamente la riforma che sarà...

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Voto ai 18enni, al #Senato arriva il sì definitivo alla riforma costituzionale Dalle prossime elezion… - SimonaMalpezzi : Finalmente il #ddlZan arriva in aula il 13 luglio come chiesto dal @pdnetwork. Adesso il Senato potrà discutere in… - GuidoBortolato : RT @you_trend: ?? #BREAKING Voto ai 18enni, al #Senato arriva il sì definitivo alla riforma costituzionale Dalle prossime elezioni politic… - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Voto ai 18enni per il Senato, arriva l'ok definitivo in Parlamento - Torakjkj : RT @you_trend: ?? #BREAKING Voto ai 18enni, al #Senato arriva il sì definitivo alla riforma costituzionale Dalle prossime elezioni politic… -