Salvini:condannati a vincere,federazione c.destra nasca da basso (Di giovedì 8 luglio 2021) "Siamo destinati o condannati a vincere nel 2023, la federazione del centrodestra non nasce dall'alto, non deve essere calata dall'alto, deve essere una richiesta che venga dal basso". Lo ha detto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 luglio 2021) "Siamo destinati onel 2023, ladel centronon nasce dall'alto, non deve essere calata dall'alto, deve essere una richiesta che venga dal". Lo ha detto il ...

Advertising

Daviderel4 : RT @giusnico19511: Salvini, meloni, berlusconi, renzi, sono contro l'approvazione del decreto Zan. Dimenticano che, se i diritti vengono da… - InfinitoIsacco : RT @giusnico19511: Salvini, meloni, berlusconi, renzi, sono contro l'approvazione del decreto Zan. Dimenticano che, se i diritti vengono da… - ariolele : RT @ilgiornale: Undici estremisti di sinistra sono stati condannati per l'aggressione a Matteo Salvini nel 2014, a Bologna. 'Grande soddisf… - mereu_giorgio : RT @giusnico19511: Salvini, meloni, berlusconi, renzi, sono contro l'approvazione del decreto Zan. Dimenticano che, se i diritti vengono da… - VaVecellio : La notizia non è che 11 attivisti dei centri sociali siano stati condannati per l’assalto all’auto di Salvini. La… -