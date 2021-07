Raffaella Carrà cause della morte | spunta la verità sul tumore | ecco cosa le è successo

(Di giovedì 8 luglio 2021)– Solonotizie24Sono trascorsi pochi giorni dall’addio a, iconamusica etelevisione italiana, e a tenere banco nel mondo del web troviamo le clamorose rivelazioni che sono state fatte circa la malattia con la quale lottava da tempo e sempre tenuta nascosta. Ladiha lasciato sgomenti non solo i fan, ma anche molte delle persone al fianco dell’artista che nulla conoscevanosua malattia. Un addio silente che arrivato come un ...

Giancarlo Magalli era uno degli amici di, che è venuta a mancare all'età di 78 anni a causa di una malattia che pubblicamente aveva deciso di tenere nascosta. L'ormai ex conduttore de I Fatti Vostri è stato ospite su Rai1 ...Lino Banfi , ospite a Estate in Diretta su Rai Uno, ha raccontato, commosso, un aneddoto suai conduttori Roberta Capua e Gianluca Semprini. Lino Banfi si commuove ricordando"Anni fa, un mio programma venne cancellato alla terza puntata per una serie di ...