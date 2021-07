PS5 | aggiornamento 21 01-03 21 00 disponibile | migliora le performance – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 8 luglio 2021) Sony ha resoun nuovodi sistema per PS5, che porta il firmware dellaalla versione 21.01-03.21.00ndo le.. PS5 ha appena ricevuto un nuovodi sistema, che porta il firmware dellaalla versione 21.01-03.21.00 e chele, stando alle note ufficiali. A poche ore dallo State of Play dedicato a PS5 e PS4 con focus su Deathloop, la piattaforma di nuova generazione si aggiorna, sebbene senza specificare la natura degli interventi effettuati. Come ...

Advertising

GameHugITA : RT @spaziogames: È disponibile un nuovo aggiornamento! #PS5 - spaziogames : È disponibile un nuovo aggiornamento! #PS5 - GamingTalker : PS5, disponibile l'aggiornamento del firmware 21.01-03.21.00: ecco le poche novità dell'update… - infoitscienza : Assassin's Creed Valhalla per PC con il nuovo aggiornamento ottiene il supporto al DualSense di PS5 - botxboxseriesx : RT @PassioneXbox: Doom Eternal, confronto dopo l'aggiornamento next-gen! Xbox Series X mostra una risoluzione più stabile rispetto a PS5. N… -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 aggiornamento

Sony ha appena rilasciato un nuovo update per, che aggiorna il firmware di sistema alla versione 21.01 - 03.21.00 . L'ufficialmente include unicamente miglioramenti alla stabilità del sistema , anche se è probabile che ci siano ......condi FPS Boost. Ovviamente nulla a che vedere rispetto alla prima, ora infatti anche su Xbox Series X - S è possibile giocare al titolo di From Software a 60 fps stabili. Su...Un soulslike molto amato dalla community è stato migliorato grazie ad una feature presente sulle console di ultima generazione.Ci sono un sacco di opzioni disponibili sull'isola di Blackreef. "In aggiunta a questa lunga visione del titolo di Arkane avremo anche aggiornamenti su alcuni emozionanti giochi indie e third party. L ...