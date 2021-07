Polestar 2 | al Goodwood Festival of Speed presente una versione più “cattiva”HDblog it

(Di giovedì 8 luglio 2021) Questaspeciale dell’elettrica dispone di un look più aggressivo e di 476 CV.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Laporta a, in occasione del Festival of Speed , un prototipo basato sulla berlina elettrica2 . Si tratta di un esemplare su cui gli ingegneri hanno lavorato per incrementare ...è presente alFestival of Speed 2021 con una versione definita 'sperimentale' della sua elettrica2 . Un modello che stando a quanto raccontato è stato realizzato partendo ...I tecnici della Casa hanno lavorato sulla vettura per incrementarne le prestazioni fino a 476 CV, intervenendo anche sull'assetto ...Polestar è presente al Goodwood Festival of Speed 2021 con una versione definita "sperimentale" della sua elettrica Polestar 2. Un modello che stando a quanto raccontato è stato realizzato partendo da ...