“Per sempre mio” Belen Rodriguez concede il dolce gesto soltanto a lui (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono giorni importanti per la bellissima Belen Rodriguez che oggi ha incantato i follower con una foto insieme al suo grande amore. Manca pochissimo all’arrivo della piccola Luna e mamma… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono giorni importanti per la bellissimache oggi ha incantato i follower con una foto insieme al suo grande amore. Manca pochissimo all’arrivo della piccola Luna e mamma… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

angelomangiante : Gesti tecnici sublimi che sono già leggenda. Ha illuminato d'immenso per una vita il Tempio del Tennis. Nessuna sc… - enpaonlus : Il cane Furia, senza coda per lo choc della morte del proprietario, adesso cerca una casa per sempre… - matteosalvinimi : Nelle ore in cui la città di Roma le rende omaggio, nei luoghi più cari della sua formidabile carriera, il pensiero… - ghostvluke : piangendo e non poco per il loro sostenersi sempre in ogni cosa ???? #prelemi - iSWIFT91s : RT @flowyrus: mi sembra quasi assurdo scrivere questo tweet, ma grazie harry per essere stato gentile con me, per avermi dedicato qualche m… -