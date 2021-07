Ora gli inglesi non fanno la morale sul tuffo di Sterling? (Di giovedì 8 luglio 2021) In finale ci va l’Inghilterra padrona di casa che, a parte la Germania, ha avuto un cammino agevole e destinato a concludersi a Wembley. Sembra tutto scritto oltre che ipotizzato. La boria inglese più grigia che colorata passa dai piedi di Sterling e dalle improbabili prodezze di Pickford un portiere goffo che regala due tre palle goal a partita agli avversari. Con la Danimarca ha sofferto tanto e ne è uscita solo grazie ad un rigore fantasma, a due palloni in campo e alla mistificazione del regolamento. Boris Johnson in versione yankee, con la maglia della nazionale, è apparso una caricatura bizzarra di Donald Trump quando si lascia andare, al gol di Kane, ad un’esultanza ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 luglio 2021) In finale ci va l’Inghilterra padrona di casa che, a parte la Germania, ha avuto un cammino agevole e destinato a concludersi a Wembley. Sembra tutto scritto oltre che ipotizzato. La boria inglese più grigia che colorata passa dai piedi die dalle improbabili prodezze di Pickford un portiere goffo che regala due tre palle goal a partita agli avversari. Con la Danimarca ha sofferto tanto e ne è uscita solo grazie ad un rigore fantasma, a due palloni in campo e alla mistificazione del regolamento. Boris Johnson in versione yankee, con la maglia della nazionale, è apparso una caricatura bizzarra di Donald Trump quando si lascia andare, al gol di Kane, ad un’esultanza ...

