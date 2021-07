Oltre 122 scienziati scrivono a Johnson | “Non sospendere le restrizioni | esperimento pericoloso”

(Di giovedì 8 luglio 2021) Il Covid e le sue varianti fanno paura e non sono semplici cittadini a esprimere i timori, questa volta sonoe medici che rivolgono un appello direttamente al governo britannico: “Siamo convinti che il governo stia intraprendendo une immorale e lo invitiamo ai piani per abbandonare leil 19 luglio 2021?, si legge sulla lettera pubblicata da 122sull’autorevole rivista Lancet, nella quale chiedono a Borisdi rivedere il suo piano già annunciato di riaperture, alla luce dell’avanzata della variante ...

Il Fatto Quotidiano

