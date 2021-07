Miami | conclusa la ricerca dei sopravvissuti

(Di giovedì 8 luglio 2021) "Ci sono zero possibilità di trovare dei": con queste parole è stata annunciata alle famiglie delle vittime la fine delle ricerche tra le macerie del palazzo crollato a. Il ...

"Ci sono zero possibilità di trovare dei sopravvissuti": con queste parole è stata annunciata alle famiglie delle vittime la fine delle ricerche tra le macerie del palazzo crollato a Miami. Il bilancio ufficiale parla di 46 morti e un centinaio di dispersi. 8 luglio 2021. Si sono concluse le ricerche dei sopravvissuti al crollo dell'edificio di dodici piani, collassato la notte del 24 giugno a Surfside, nord di Miami, Florida.