Megan Fox: «Non ho divorziato da Brian Austin Green per colpa di Machine Gun Kelly» (Di giovedì 8 luglio 2021) Machine Gun Kelly «non c’entra nulla». Non è lui il «colpevole» del divorzio tra Megan Fox e Brian Austin Green, sposati per dieci anni e genitori di tre figli (Journey River, 4 anni, Bodhi Ransom, 6 e Noah Shannon, 8). Lo ha chiarito la stessa Fox, smentendo la convinzione dei più, in una nuova intervista a InStyle. La rottura tra Megan e Brian risale al maggio 2020. Due mesi dopo l’attrice ha ufficializzato la nuova relazione col rapper. E da allora, via social, non ha mai smesso di dichiarare tutto il suo amore a quel «ragazzo terribilmente bello». Tutti ne avevano dedotto che avesse mollato Brian proprio perché aveva perso la testa per l’«angelo biondo» conosciuto a Portorico girando Midnight in the Switchgrass. Oltretutto lo stesso Green, che ora ha ritrovato l’amore e il sorriso con la ballerina Sharna Burgess, aveva raccontato che la moglie, quando era tornata a casa dopo le riprese col rapper, gli era sembrata tanto diversa, «tanto distante». La versione della Fox, tuttavia, si oppone a quella che a tanti sembrava un’evidenza: il suo nuovo compagno «non ha nulla a che vedere» col divorzio dal padre dei suoi figli. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 luglio 2021) Machine Gun Kelly «non c’entra nulla». Non è lui il «colpevole» del divorzio tra Megan Fox e Brian Austin Green, sposati per dieci anni e genitori di tre figli (Journey River, 4 anni, Bodhi Ransom, 6 e Noah Shannon, 8). Lo ha chiarito la stessa Fox, smentendo la convinzione dei più, in una nuova intervista a InStyle. La rottura tra Megan e Brian risale al maggio 2020. Due mesi dopo l’attrice ha ufficializzato la nuova relazione col rapper. E da allora, via social, non ha mai smesso di dichiarare tutto il suo amore a quel «ragazzo terribilmente bello». Tutti ne avevano dedotto che avesse mollato Brian proprio perché aveva perso la testa per l’«angelo biondo» conosciuto a Portorico girando Midnight in the Switchgrass. Oltretutto lo stesso Green, che ora ha ritrovato l’amore e il sorriso con la ballerina Sharna Burgess, aveva raccontato che la moglie, quando era tornata a casa dopo le riprese col rapper, gli era sembrata tanto diversa, «tanto distante». La versione della Fox, tuttavia, si oppone a quella che a tanti sembrava un’evidenza: il suo nuovo compagno «non ha nulla a che vedere» col divorzio dal padre dei suoi figli.

Advertising

GossipItalia3 : Megan Fox: una furia per difendere il figlio dai bulli #gossipitalianews - bakuvhoe : perchè megan fox non si fidanza con me e lascia quel coso - FAIRYDELYS : @shineedelano sono io o da quando sta con megan fox sembra ancora più bono ? - justdals : posso dire che a me megan fox e machine gun kelly fanno vomitare???? - certesere : ma è megan fox -