M5S | in mattinata incontro Di Maio - Toninelli a Palazzo Madama

Ultime Notizie dalla rete : M5S mattinata

Agenzia ANSA

Colloquio a Palazzo Madama, questa mattina, tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il senatore ed ex titolare dei Trasporti Danilo Toninelli. Tra i temi dell'incontro la situazione interna al ...Scenario niente affatto gradito al, che alza un muro. Insi riuniscono il capodelegazione Stefano Patuanelli, la sottosegretaria Anna Macina e i componenti grillini delle commissioni ...Colloquio a Palazzo Madama, questa mattina, tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il senatore ed ex titolare dei Trasporti Danilo Toninelli. Tra i temi dell'incontro la situazione interna al Mo ...Il pacchetto di proposte del ministro della Giustizia dovrebbe essere discusso (per essere politicamente blindato) dal governo nella riunione del Cdm in programma oggi gioved Cartabia prescrizione pro ...