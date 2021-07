La sinistra teme l’asse dei due Matteo (Renzi e Salvini) per affossare il reddito di cittadinanza (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono allarmatissimi, a sinistra, per le future mosse di Matteo Renzi. E non solo per i voti mancanti al ddl Zan. Ci sono state, anche, le parole del capogruppo alla Camera della Lega, Riccardo Molinari. Il quale non ha escluso un dialogo futuro con Italia Viva. Un orientamento che potrebbe spostare verso il centrodestra il baricentro del governo Draghi e che dunque sia il Pd sia i grillini vedono come una prospettiva nerissima. “Cosa nascerà con Italia Viva lo si vedrà – ha detto ad Agorà il presidente dei deputati leghisti – stiamo in un governo tutti insieme ed è evidente che Renzi durante il governo precedente ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono allarmatissimi, a, per le future mosse di. E non solo per i voti mancanti al ddl Zan. Ci sono state, anche, le parole del capogruppo alla Camera della Lega, Riccardo Molinari. Il quale non ha escluso un dialogo futuro con Italia Viva. Un orientamento che potrebbe spostare verso il centrodestra il baricentro del governo Draghi e che dunque sia il Pd sia i grillini vedono come una prospettiva nerissima. “Cosa nascerà con Italia Viva lo si vedrà – ha detto ad Agorà il presidente dei deputati leghisti – stiamo in un governo tutti insieme ed è evidente chedurante il governo precedente ...

