LA RAI CERCA LA CITTÀ PER L’EUROVISION 2022: ECCO I REQUISITI. CHI SARÀ LA PRESCELTA? (Di giovedì 8 luglio 2021) Fino alla mezzanotte di lunedì 12 luglio le CITTÀ che vogliano partecipare alla selezione per ospitare la prossima edizione delL’EUROVISION Song Contest che si terrà in Italia a maggio 2022 possono inviare una comunicazione all’indirizzo pec amministratoredelegato@postacertificata.rai.it. I dettagli dell’annuncio al sito www.rai.it e www.ufficiostampa.rai.it. La CITTÀ ospitante SARÀ selezionata da Rai sulla base di una serie di REQUISITI stabiliti dall’European Broadcasting Union (EBU). Tali REQUISITI saranno descritti analiticamente in un documento, Bid Book, che ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 8 luglio 2021) Fino alla mezzanotte di lunedì 12 luglio leche vogliano partecipare alla selezione per ospitare la prossima edizione delSong Contest che si terrà in Italia a maggiopossono inviare una comunicazione all’indirizzo pec amministratoredelegato@postacertificata.rai.it. I dettagli dell’annuncio al sito www.rai.it e www.ufficiostampa.rai.it. Laospitanteselezionata da Rai sulla base di una serie distabiliti dall’European Broadcasting Union (EBU). Talisaranno descritti analiticamente in un documento, Bid Book, che ...

Advertising

Mat510Top : @zaiapresidente Caro Presidente, La Rai cerca la sede per SongEuroContest 2022. In 25 anni di Lega avete realizzato… - Nicholas_Dls : Tutti i requisiti per ospitare l'#ESC2022 li trovate qui? - scuroscuroscuro : RT @bubinoblog: LA RAI CERCA LA CITTÀ PER L'EUROVISION 2022: ECCO I REQUISITI. CHI SARÀ LA PRESCELTA? - milan_esc : RT @bubinoblog: LA RAI CERCA LA CITTÀ PER L'EUROVISION 2022: ECCO I REQUISITI. CHI SARÀ LA PRESCELTA? - bubinoblog : LA RAI CERCA LA CITTÀ PER L'EUROVISION 2022: ECCO I REQUISITI. CHI SARÀ LA PRESCELTA? -