Inter | inizia la stagione 21 22 | primi arrivi ad Appiano tra tamponi e primi allenamenti

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 8 luglio 2021) L’si ritrova oggi adGentileoggi la21/22 dell’. La squadra nerazzurra si ritrova oggi adGentile dove agli ordini dell’allenatore Simone Inzaghi inizierà la preparazione in vista del prossimo campionato: tanti i giocatori assenti per via degli impegni con le rispettive nazionali. Prima di scendere in campo i giocatori si sono sottoposti a tampone, come da ormai da prassi da un anno a questa parte. “Conte due anni fa scattò dai blocchi con un allenamento molto intenso. Forse già da oggi vedremo le differenze con il suo successore, che ha ...