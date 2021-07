Inghilterra Danimarca, Mourinho: «Mai rigore, l’arbitro non avrà dormito» (Di giovedì 8 luglio 2021) José Mourinho ha commentato il calcio di rigore assegnato all’Inghilterra che ha deciso la semifinale contro la Danimarca José Mourinho, neo allenatore della Roma, ai microfoni di Talk Sport è entrato a gamba tesa sull’arbitraggio di Makkelie in Inghilterra-Danimarca per il rigore decisivo assegnato agli inglesi. «L’Inghilterra ha meritato di battere la Danimarca. Ma quello non è mai rigore. l’arbitro non avrà dormito bene dopo questa decisione. Gran ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Joséha commentato il calcio diassegnato all’che ha deciso la semifinale contro laJosé, neo allenatore della Roma, ai microfoni di Talk Sport è entrato a gamba tesa sull’arbitraggio di Makkelie inper ildecisivo assegnato agli inglesi. «L’ha meritato di battere la. Ma quello non è mainonbene dopo questa decisione. Gran ...

