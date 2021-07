Guerra totale sul Ddl Zan Ci mancava Orbán nella rissa tra Letta e Salvini Enrico accusa la Lega di fare asse col leader ungherese sull’omofobia Ma Salvini ricorda che sta nel Ppe col Pd

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 luglio 2021) Il Day after, come prevedibile è ancora denso di polemiche: il ddl Zan contro l’omotransfobia è stato calendarizzato (leggi l’articolo), ma ora si annuncia battaglia e lo scontro, prima ancora di approdare in Aula al Senato il 13 a suon di ostruzionismi e valanghe di emendamenti, continua nei botta e risposta fra i “contendenti” in campo. Da una parte il fronte progressista della maggioranza – Pd, M5S LeU – che non ha voluto mediare sul testo originale e dall’altra, Iv e FI che invece non ne vogliono sapere di approvarlo così com’è, con la definizione di self id riferita all’identità di genere, la limitazione della libertà di espressione con annessa previsione di ...