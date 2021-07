Focolaio in un campo estivo, 8 giovani con tosse e febbre. 24 famiglie in isolamento (Di giovedì 8 luglio 2021) Focolaio in un campeggno estivo a Manfredonia, in provincia di Foggia. Ben otto giovani di Avellino sono risultati positivi al Covid e sono in isolamento con le rispettive famiglie. Focolaio in un campo estivo: otto giovani positivi. Decine di persone in isolamento Gli otto ragazzi risultati positivi al Covid-19 facevano parte di una comitiva composta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 8 luglio 2021)in un campeggnoa Manfredonia, in provincia di Foggia. Ben ottodi Avellino sono risultati positivi al Covid e sono incon le rispettivein un: ottopositivi. Decine di persone inGli otto ragazzi risultati positivi al Covid-19 facevano parte di una comitiva composta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

