Fdi, Colosimo: su palazzo Via del Caravaggio debito fuori bilancio oltre 1 mln (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – “Gli esponenti del Partito Democratico, e in particolare il candidato Sindaco Gualtieri, che oggi celebrano lo sgombero del palazzo di via del Caravaggio fanno forse finta di dimenticare che la Regione Lazio, lo scorso dicembre, ha presentato un debito fuori bilancio di 1.146.897 milioni di euro, ossia l’ammontare della cifra che l’ente è stata condannata a pagare, dal tribunale di Roma, all’Oriental Finance srl, proprietaria della struttura, come risarcimento dei danni connessi alla restituzione dell’immobile che fino al novembre del 2011 era affittato proprio alla Regione Lazio per ospitare degli ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – “Gli esponenti del Partito Democratico, e in particolare il candidato Sindaco Gualtieri, che oggi celebrano lo sgombero deldi via delfanno forse finta di dimenticare che la Regione Lazio, lo scorso dicembre, ha presentato undi 1.146.897 milioni di euro, ossia l’ammontare della cifra che l’ente è stata condannata a pagare, dal tribunale di Roma, all’Oriental Finance srl, proprietaria della struttura, come risarcimento dei danni connessi alla restituzione dell’immobile che fino al novembre del 2011 era affittato proprio alla Regione Lazio per ospitare degli ...

