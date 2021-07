Europei 2021, Sergio Mattarella sarà a Wembley per la finale Italia-Inghilterra (Di giovedì 8 luglio 2021) sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad assistere alla finale di calcio degli Europei a Wembley. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021)il presidente della Repubblicaad assistere alladi calcio degli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Gazzetta_it : Luis Enrique, un signore: 'Grande calcio, ora tiferò per l'Italia' #Euro2020 - RaiPlay : ???? SCOPPIA, SCOPPIA MI SCOPPIA IL CUOR ?? ?? ???? #ItaliaSpagna 1-1 (5-3 d.c.r.) ? Adelante Italia! Gli #Azzurri bat… - Corriere : Italia-Spagna 5-3 ai rigori, Jorginho porta l’Italia in finale agli Europei 2021 - Fabio64356227 : Europei 2021, Sergio Mattarella sarà a Wembley per la finale Italia-Inghilterra INUTILE SI SFORZI AD ESSERE IL PERT… - fattoquotidiano : Europei 2021, Sergio Mattarella sarà a Wembley per la finale Italia-Inghilterra -