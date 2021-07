De Palma (Nursing Up) insiste: «Il futuro degli infermieri passa attraverso la riforma della sanità territoriale». (Di giovedì 8 luglio 2021) «Lo abbiamo detto, e lo ribadiamo con forza ancora una volta: il futuro della sanità italiana passa inevitabilmente attraverso un concreto piano di rilancio della sanità territoriale, con la costruzione, passo dopo passo, di una concreta progettualità all’interno della quale l’infermiere, a tutti i livelli, possa e debba essere protagonista assoluto, alla luce della sua indiscutibile professionalità. Ma tutto questo certo non basta, se la crescita contrattuale e con essa le legittime aspirazioni economiche ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) «Lo abbiamo detto, e lo ribadiamo con forza ancora una volta: ilitalianainevitabilmenteun concreto piano di rilancio, con la costruzione, passo dopo passo, di una concreta progettualità all’internoquale l’infermiere, a tutti i livelli, possa e debba essere protagonista assoluto, alla lucesua indiscutibile professionalità. Ma tutto questo certo non basta, se la crescita contrattuale e con essa le legittime aspirazioni economiche ...

