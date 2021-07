Cosa dobbiamo pensare di un partito che si candida con Vittorio Feltri? (Di giovedì 8 luglio 2021) Il giornalista del metodo Boffo, l’opinionista dei “meridionali inferiori” e del riscaldamento globale auspicato “perché a Bergamo con 2 gradi in più si sta meglio”, lancia la sua candidatura dichiarando guerra alle ciclabili e ai monopattini, vero cancro della mobilità sostenibile a Milano. Cara Giorgia, ripensaci Vittorio Feltri, quel Vittorio Feltri, sarà capolista di Fratelli d’Italia a Milano. Niente ruolo da sindaco per lui, con il centrodestra che ancora non riesce a trovare un nome su cui tutti siano d’accordo, ma la carica di consigliere sì, grazie alla profonda amicizia con Giorgia Meloni che ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) Il giornalista del metodo Boffo, l’opinionista dei “meridionali inferiori” e del riscaldamento globale auspicato “perché a Bergamo con 2 gradi in più si sta meglio”, lancia la suatura dichiarando guerra alle ciclabili e ai monopattini, vero cancro della mobilità sostenibile a Milano. Cara Giorgia, ripensaci, quel, sarà capolista di Fratelli d’Italia a Milano. Niente ruolo da sindaco per lui, con il centrodestra che ancora non riesce a trovare un nome su cui tutti siano d’accordo, ma la carica di consigliere sì, grazie alla profonda amicizia con Giorgia Meloni che ...

