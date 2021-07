Coronavirus in Toscana | nessun morto | oggi 8 luglio Ma i contagi sono più che raddoppiati rispetto a ieri | 94 contro 41

Advertising

infoitinterno : Coronavirus Toscana, il bollettino di oggi 8 luglio - infoitinterno : Coronavirus Toscana: raddoppiano i casi, oggi sono 94 - - infoitinterno : Coronavirus, torna a salire il numero dei nuovi casi in Toscana - infoitinterno : Coronavirus in Toscana, 94 nuovi casi: sale il tasso di positività - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Dati in #Toscana #8luglio ?? 94 nuovi casi ?? 9.501 tamponi eseguiti ?? 83 ricoverati (-3 da… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

Sono 94 i contagi dainoggi, 8 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati insono ...... Liguria, Lombardia, Marche, Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, Sardegna, Sicilia,... Le vittime legate alpassano da 220 a 162 con una diminuzione del 26,4% . In parallelo ...Firenze – I casi di positività al Coronavirus sono 94 in più rispetto a ieri (tutti confermati con tampone molecolare). I guariti crescono dello 0,02% e raggiungono quota 236.346 (96,6% dei casi ...In Toscana sono 94 i nuovi casi di positività al Coronavirus. I ricoverati sono 83 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi non si registrano nuovi decessi.