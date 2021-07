Ascolti tv 7 luglio digital e pay: London calling, e su Sky Wimbledon fa boom con Berrettini prima della semifinale europea di Wembley (Di giovedì 8 luglio 2021) Ascolti Tv altre, gruppi: altre Rai 6,7% nell’intera giornata e 5,1% nella prima serata; altre Mediaset 7% e 5,9%. Londra in primo piano, ciclismo a parte, con il tennis sull’erba e la semifinale degli Europei di calcio mercoledì 7 luglio. Su Rai2 la mitica tappa del Mont Ventoux ha raccolto il 14,1%. Su Sky la giornata di Wimbledon ha complessivamente avuto un ascolto medio di 197mila spettatori su tutti i canali della pay impegnati dai manti erbosi con l’1,6% di share. L’incontro Matteo Berrettini- Felix Auger Aliassime ha raccolto 332mila spettatori con il 2,5% di ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 8 luglio 2021)Tv altre, gruppi: altre Rai 6,7% nell’intera giornata e 5,1% nellaserata; altre Mediaset 7% e 5,9%. Londra in primo piano, ciclismo a parte, con il tennis sull’erba e ladegli Europei di calcio mercoledì 7. Su Rai2 la mitica tappa del Mont Ventoux ha raccolto il 14,1%. Su Sky la giornata diha complessivamente avuto un ascolto medio di 197mila spettatori su tutti i canalipay impegnati dai manti erbosi con l’1,6% di share. L’incontro Matteo- Felix Auger Aliassime ha raccolto 332mila spettatori con il 2,5% di ...

