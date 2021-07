Alemanno | sentenza Cassazione | assolto da corruzione

(Di giovedì 8 luglio 2021) Assoluzione per l’ex sindaco di Roma Gianni, imputato nell’ambito del procedimento stralcio su ‘Mafia capitale’. Lo hanno deciso i giudici della Sesta sezione penale dellache hanno annullato senza rinvio le accuse pernei confronti di. I giudici hanno deciso inoltre di far svolgere un nuovo processo di appello per rideterminare la pena, riqualificando il reato in traffico di influenze, per la vicenda dello sblocco dei pagamenti di Eur Spa. Il pg Perla Lori nella requisitoria aveva chiesto di confermare la condanna a 6 anni nei confronti disollecitando un ...

'Laimpugnata non prendeva atto di quanto già aveva statuito sulla vicenda la Corte di Cassazione - hanno aggiunto - e soprattutto non considerava che il sindaco, al di là del ...Così l'ex sindaco di Roma, Gianni, dopo la pronuncia della Cassazione. 'Questa- ha aggiunto - ridimensioni questa vicenda: non c'è più corruzione, non c'è più quel fango che mi era ...Alemanno, assolto in Cassazione dall’accusa di corruzione Perla Lori, sostituto pg di Cassazione, alla presenza dei giudici della sesta sezione penale della Corte di Cassazione, i quali sono stati ...E' stato assolto dall'accusa di corruzione l'ex Sindaco di Roma, Gianni Alemanno, nell'ambito di un troncone del processo legato a "Mafia Capitale", per cui era stato condannato in primo grado, a febb ...