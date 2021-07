Wimbledon, l’otto volte campione Federer va fuori ai quarti: Hurkacz lo supera 3 set a zero (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roger Federer esce ai quarti di finale del torneo di Wimbledon, la terza prova stagionale del Grande Slam, di cui è stato il vincitore per ben otto volte. Il 39enne campione svizzero, attualmente all’ottava posizione del ranking Atp, si è arreso al numero 18 della graduatoria, il 24enne polacco Hubert Hurkacz, con il punteggio di tre set a zero (6-3, 7-6, 6-0) in un’ora e 45 minuti. Federer è uscito dal match dopo il secondo set perso al tie-break, non riuscendo a portare a casa nemmeno un game nella terza ripresa. Per il giovane polacco è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Rogeresce aidi finale del torneo di, la terza prova stagionale del Grande Slam, di cui è stato il vincitore per ben otto. Il 39ennesviz, attualmente all’ottava posizione del ranking Atp, si è arreso al numero 18 della graduatoria, il 24enne polacco Hubert, con il punteggio di tre set a(6-3, 7-6, 6-0) in un’ora e 45 minuti.è uscito dal match dopo il secondo set perso al tie-break, non riuscendo a portare a casa nemmeno un game nella terza ripresa. Per il giovane polacco è ...

