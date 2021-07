Variante Lambda | si temono nuove mutazioni ma il vaccino è efficace

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Unadi coronavirus, circolata per la prima volta in Perù e ora diffusa in tutto il mondo preoccupa gli scienziati, perché contiene un mix insolito di. Si...

Si tratta dellache, secondo un report dell' Oms , nei mesi di maggio e giugno ha rappresentato l'82% dei casi in Perù, il Paese che ha il più alto tasso di mortalità al mondo. Mentre ...'I risultati suggeriscono che i vaccini attualmente in uso sono protettivi contro lae che la terapia con anticorpi monoclonali è efficace', scrivono gli studiosi, guidati dal dottor ...Arriva dal Sud America la nuova variante Lambda (identificata con la sigla C.37), un mix inusuale di mutazioni che disorienta gli esperti: comparsa a fine dicembre in Perù, dove oggi rappresenta il ...Dopo la variante britannica, brasiliana e indiana, ora c’è la variante Lambda. Avvistata in Perù nel dicembre 2020, questa mutazione del virus è presente in 32 Paesi e potrebbe essere più contagiosa e ...