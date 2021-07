Un Posto al Sole, trama 7 luglio: Serena distrutta dal dolore (Di mercoledì 7 luglio 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole oggi 7 luglio con la verità che distrugge Serena e non sa come gestire. Ma Filippo si riprenderà mai? Serena distrutta dal dolore Una nuova puntata Un Posto al Sole oggi 7 luglio 2021 con la verità che piano piano distrugge Serena. Gli spolier Un Posto al Sole parlano chiaro e nelle prossime puntate al vicenda di Filippo Sartori si farà ancora più particolare e avvicente. Sartori ha subito un intervento chirurgico alla testa pericoloso e ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 7 luglio 2021) Anticipazioni Unaloggi 7con la verità che distruggee non sa come gestire. Ma Filippo si riprenderà mai?dalUna nuova puntata Unaloggi 72021 con la verità che piano piano distrugge. Gli spolier Unalparlano chiaro e nelle prossime puntate al vicenda di Filippo Sartori si farà ancora più particolare e avvicente. Sartori ha subito un intervento chirurgico alla testa pericoloso e ...

