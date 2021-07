Sileri | «Giusto giocare la finale a Wembley | ma si entra con Green Pass»

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Sottosegretario alla Salute Pierpaoloha parlato della scelta diladi Euro 2020 aIl Sottosegretario alla Salute Pierpaolo, intervistato in videoconferenza dall’agenzia Dire, ha parlato della scelta diladi Euro 2020 a Londra nonostante il propagarsi del contagio della variante Delta della Covid-19. «Per me èche lasi giochi a Londra. Io acconsentirei, tuttavia, a farre asoltanto i possessori del ...

