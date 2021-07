Scherzi a Parte | Mario Giordano tra le possibili vittime

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Tra i programmi innza nel prossimo autunno ci sarà anche. Andrà in onda, come sempre, su Canale 5 e sarà affidato alla conduzione di Enrico Papi. Mediaset ha deciso di sostituire Live-Non è la D’Urso con una nuova edizione di questo amatissimo show. L’obiettivo è quello di aiutare gli ascolti domenicali della rete ammiraglia, un po’ sofferenti durante l’ultimo periodo. Nelle ultime ore sono trapelate le prime indiscrezioni riguardanti ledel programma. Per il momento, sembra che uno tra i poveri sfortunati sarà. Se le voci venissero ...

il problema sarebbe mostrare relazioni tossiche normalizzando la questione o ancora peggio approvando le dinamiche. In realtà, quello che viene mostrato a Temptation è l'anormale ...2021 anticipazioni, svelata la prima vittima del programma di Enrico Papi: Mario Giordano C'è molta attesa per il ritorno in onda della nuova edizione diche debutterà ...C’è molta attesa per il ritorno in onda della nuova edizione di Scherzi a parte che debutterà in autunno su Canale5. Alla conduzione ci sarà Enrico Papi, tornato a Mediaset dopo l’esperienza su Tv8, ...