Rotoballe in fiamme in Irpinia, diversi interventi dei Vigili del Fuoco di Avellino (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino durante la giornata di oggi 7 luglio sono stati impegnati in diversi interventi che hanno riguardato incendi di appezzamenti di terreno coltivati a grano. Tre quelli più importanti che hanno visto in mattinata impegnata la squadra del distaccamento di Ariano Irpino in contrada Camporeale, dove sono andati in fiamme tre ettari di grano e circa 30 Rotoballe. L’opera di spegnimento durata diverse ore è servita ad evitare che le fiamme si propagassero verso le vicine abitazioni. Altri due analoghi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIdeldidurante la giornata di oggi 7 luglio sono stati impegnati inche hanno riguardato incendi di appezzamenti di terreno coltivati a grano. Tre quelli più importanti che hanno visto in mattinata impegnata la squadra del distaccamento di Ariano Irpino in contrada Camporeale, dove sono andati intre ettari di grano e circa 30. L’opera di spegnimento durata diverse ore è servita ad evitare che lesi propagassero verso le vicine abitazioni. Altri due analoghi ...

