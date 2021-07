Roma, Mourinho fa le sue scelte: a rischio Pedro e Smalling (Di mercoledì 7 luglio 2021) Jose Mourinho inizia la sua avventura con la Roma e fa le sue prime scelte: a rischio permanenza Pedro e Chris Smalling Inizia l’avventura alla Roma per Jose Mourinho: domani la presentazione del tecnico in conferenza stampa. Previste dichiarazioni che faranno notizia, come sempre accade nelle uscite ai microfoni del portoghese. Il Messaggero riporta, intanto, le possibili scelte di Mourinho: a rischio cessione Smalling e Pedro, possibili esuberi. Diversa la situazione di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Joseinizia la sua avventura con lae fa le sue prime: apermanenzae ChrisInizia l’avventura allaper Jose: domani la presentazione del tecnico in conferenza stampa. Previste dichiarazioni che faranno notizia, come sempre accade nelle uscite ai microfoni del portoghese. Il Messaggero riporta, intanto, le possibilidi: acessione, possibili esuberi. Diversa la situazione di ...

