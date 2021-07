Red Dead Redemption 2 per PC: il supporto a Nvidia DLSS con il prossimo aggiornamento – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 7 luglio 2021) Rockstar Games ha annunciato l’aggiunta del supporto a Nvidia DLSS per le versioni PC di Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online, con il prossimo aggiornamento.. Rockstar Games ha annunciato che con l’aggiornamento del 13 luglio, Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online supporteranno ufficialmente Nvidia DLSS. Ovviamente per usufruirne dovete possedere una scheda Nvidia GeForce RTX compatibile. Lo sviluppatore promette che la nuova funzione ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 luglio 2021) Rockstar Games ha annunciato l’aggiunta delper le versioni PC di Red2 e RedOnline, con il.. Rockstar Games ha annunciato che con l’del 13 luglio, Red2 e RedOnline supporteranno ufficialmente. Ovviamente per usufruirne dovete possedere una schedaGeForce RTX compatibile. Lo sviluppatore promette che la nuova funzione ...

Advertising

ArmandaGelsomin : RT @Eurogamer_it: #RedDeadOnline, sta per arrivare il nuovo contenuto 'Blood Money'. - gyro_gf : red dead redemption io:vedo un bel cavallo x:'prendi quella bestia e vendila' - Eurogamer_it : #RedDeadOnline, sta per arrivare il nuovo contenuto 'Blood Money'. - zazoomblog : Red Dead Online : Sporcati le mani per arricchirti in una serie di rischiose rapine - infoitscienza : Red Dead Redemption 2 finito al 100% da un giocatore molto speciale -