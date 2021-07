Advertising

Spazio_Napoli : Mertens, i tempi di recupero dopo l'operazione alla spalla sinistra - GianniRosano : @TolliVincenzo definire comprimario MERTENS direi che è un dichiarazione quantomeno infelice Ti ricordo che è il… - EuropaCalcio : Operazione alla spalla per #Mertens: i tempi di recupero #europacalcio - sscalcionapoli1 : De Nicola: “Tempi di recupero per Mertens? Dipende da che tipo di intervento ha avuto” - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Arthur rischia di operarsi: i tempi di rientro! E #Mertens può perdere... ? -

Ultime Notizie dalla rete : Mertens tempi

... terminato anche grazie al 'fuoco amico' di Lorenzo Insigne : finora l'estate di Driesnon ... I dettagli Difficile al momento stabilire iprecisi di recupero: l'unica certezza parte dalle ...Commenta per primo Un infortunio che complica i piani. Driesè stato sottoposto in Belgio a un intervento di stabilizzazione della spalla sinistra , ... Idi recupero, infatti, non saranno ...Dries Mertens si è operato e resterà fuori a lungo ... Declercq sotto la supervisione del dott. Canonico. I tempi di recupero inizialmente stimati erano di circa 2-3 settimane, in realtà dopo ...Intanto, anche la sua condizione fisica non è ottimale. Mertens, infatti, sarà sottoposto ad un’operazione alla spalla sinistra che gli ha creato non pochi problemi. I tempi di recupero non saranno ...