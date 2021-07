Lo scalo tarantino di oggi ha segnato per MSC Seaside numeri da record

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Cinquanta gruppi di ospiti hanno deciso di prendere parte a uno dei tour organizzati per loro alla scoperta della città di Taranto, delle più note destinazioni turistiche regionali o per godere di servizi e relax offerti dagli stabilimenti balneari di Marina di Taranto.«Idaregistrati– commenta l’assessore allo Sviluppo Economico della giunta Melucci, Fabrizio Manzulli – dimostrano l’attrattività turistica di Taranto: dei cinquanta bus in partenza, infatti, ben trentaquattro sono stati destinati alla “Capitale di Mare”. Sono certo che questi risultati, insieme ai diversi bandi attivi voluti dalla nostra ...