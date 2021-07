Italia-Spagna, Bonucci scambiato per un invasore: la gaffe della steward (Di mercoledì 7 luglio 2021) Clamorosa gaffe di una steward dopo il match tra Italia e Spagna: durante i festeggiamenti degli azzurri per la vittoria, ha scambiato Bonucci per un invasore. Il video ha già fatto il giro del web. (screenshot video)Al termine della prima semifinale di Euro 2020, che ha visto l’Italia imporsi sulla Spagna ai calci di rigore in quel di Wembley, si è verificato un incredibile malinteso. Mentre Leonardo Bonucci era intento a festeggiare l’approdo in finale degli azzurri a ridosso dei tifosi ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Clamorosadi unadopo il match tra: durante i festeggiamenti degli azzurri per la vittoria, haper un. Il video ha già fatto il giro del web. (screenshot video)Al termineprima semifinale di Euro 2020, che ha visto l’imporsi sullaai calci di rigore in quel di Wembley, si è verificato un incredibile malinteso. Mentre Leonardoera intento a festeggiare l’approdo in finale degli azzurri a ridosso dei tifosi ...

