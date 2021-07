Inghilterra favorita per la finale. Ma occhio alla Danimarca che sa come si vince a Wembley (Di mercoledì 7 luglio 2021) Inghilterra e Danimarca si sfidano questa sera a Wembley per un posto in finale degli Europei 2020 contro l’Italia. I britannici arrivano da 5 gare senza subire gol nel torneo, con 4 vittorie e un pareggio. La Danimarca invece dopo due sconfitte iniziali e la vicenda Eriksen, hanno quadrato il cerchio, battendo Galles e Repubblica Ceca per arrivare in semifinale. I favori dei pronostici sono chiaramente in favore degli inglesi, padroni di casa inoltre. Ma attenzione alle sorprese e alla Danimarca, che nella sua storia sa come si ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 luglio 2021)si sfidano questa sera aper un posto indegli Europei 2020 contro l’Italia. I britannici arrivano da 5 gare senza subire gol nel torneo, con 4 vittorie e un pareggio. Lainvece dopo due sconfitte iniziali e la vicenda Eriksen, hanno quadrato il cerchio, battendo Galles e Repubblica Ceca per arrivare in semi. I favori dei pronostici sono chiaramente in favore degli inglesi, padroni di casa inoltre. Ma attenzione alle sorprese e, che nella sua storia sasi ...

