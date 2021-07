Giustizia, i Sindaci in piazza a Roma: «Indagati per tutto, basta» (Di giovedì 8 luglio 2021) Perché i partiti, tutti, ci hanno messo tanto tempo per trovare candidati per le prossime elezioni comunali che coinvolgono tutte le grandi città italiane? Perché ci sono... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 8 luglio 2021) Perché i partiti, tutti, ci hanno messo tanto tempo per trovare candidati per le prossime elezioni comunali che coinvolgono tutte le grandi città italiane? Perché ci sono...

Advertising

BoAnnarita : @giorgio_gori Concordo, estendendo il 'basta' seguito dal 'rispetto' non solo alla categoria dei sindaci. Quante re… - rassegnagram : È il #7luglio! E quindi? * #Draghi e maggioranza si riuniscono sulla Giustizia * I #sindaci d'Italia manifestano… - Agenparl : GIUSTIZIA. PEROSINO (FI): DARE RISPOSTE LEGISLATIVE EFFICACI A SINDACI - - Agenparl : GIUSTIZIA. OGGI IN SENATO PRESENTAZIONE MANIFESTO ANPCI SU RESPONSABILITÀ SINDACI - - monicafiorio64 : @repubblica E' tutto voluto. Ditelo voi giornalisti. Ma e' mai possibile che non dite mai la verita'. Dove sono sin… -