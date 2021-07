Donne morte nel campo di mais | identificati i due uomini che erano con loro Esiti autopsia | “Una deceduta sul colpo | l’altra dopo ore”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Proseguono le indagini dei carabinieri sullaSara El Jaafarii e Hanan Nekhla, le due giovanitrovate senza vita in undisabato. Come era atteso gli investigatori hanno identificato i duechecone di cui aveva riferito una cugina. Hanno 35 e 21 anni e sono entrambi marocchini. I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano li ora sono vicini a rintracciare almeno uno diper interrogarlo. I due non hanno una residenza o un domicilio fisso e si muovono tra Milano e altri centri della Lombardia. Stando alla ...

Stando alla ricostruzione, le due donne sarebbero state sorprese e travolte venerdì ... La vicenda Le due ragazze sono entrambe morte per essere state travolte da un mezzo agricolo. Secondo le prime ...07 luglio 2021 Sono entrambe morte per essere state travolte da un mezzo agricolo Sara El Jaafari e Hanan Nekhla, le giovani di 28 e 32 anni, decedute in un campo di mais a San Giuliano Milanese.