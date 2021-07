Diretta Inghilterra-Danimarca 1-1 live: altro miracolo di Schmeichel su Harry Kane ai supplementari (Di mercoledì 7 luglio 2021) Anche Inghilterra-Danimarca va ai supplementari come Italia-Spagna: non bastano i 90 minuti regolamentari per decidere la vincitrice, col punteggio che si ferma sull'1-1 a Wembley. A segnare... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ancheva aicome Italia-Spagna: non bastano i 90 minuti regolamentari per decidere la vincitrice, col punteggio che si ferma sull'1-1 a Wembley. A segnare...

Advertising

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #EURO2020: In campo Inghilterra-Danimarca DIRETTA L'Italia stasera conosce il suo avversario di domenica a Wembley, #ANS… - zazoomblog : Diretta Inghilterra-Danimarca 1-1 live: meglio i Tre Leoni nel secondo tempo Schmeichel salva - #Diretta… - Mills_______ : RT @dunvkirk: Io comunque ripeto che è vergognoso l'europeo dell'Inghilterra che non ha MAI giocato fuori casa veramente la neutralità dei… - silvxniall : supplementari tra inghilterra e danimarca, ma colleghiamoci in diretta con louis: ?????????? - Pinzalberto : RT @mr_meco: La finale dev’essere assolutamente Inghilterra - Italia in telecronaca diretta da Wembley. #Inghilterra #Danimarca #Danimarca… -