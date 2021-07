DIRETTA Danimarca-Inghilterra: segui la partita LIVE (Di mercoledì 7 luglio 2021) Alle 21 spazio alla seconda semifinale di questi Europei di calcio. Scendono in campo Danimarca ed Inghilterra. Ieri sera tutta l’Italia ha gioito per un traguardo importante, raggiunto con sudore da una nazionale che ha superato record, mostrato compattezza e conquistato la vetta arrivando cosi in finale. La vittoria contro la Spagna ha suggellato il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Alle 21 spazio alla seconda semifinale di questi Europei di calcio. Scendono in campoed. Ieri sera tutta l’Italia ha gioito per un traguardo importante, raggiunto con sudore da una nazionale che ha superato record, mostrato compattezza e conquistato la vetta arrivando cosi in finale. La vittoria contro la Spagna ha suggellato il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Euro 2020, Inghilterra-Danimarca: live report, statistiche e formazioni - apetrazzuolo : DIRETTA ONLINE - Euro 2020, Inghilterra-Danimarca: live report, statistiche e formazioni - napolimagazine : DIRETTA ONLINE - Euro 2020, Inghilterra-Danimarca: live report, statistiche e formazioni - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Euro 2020, Inghilterra-Danimarca in streaming: dove vedere il match live: Se hai clicca… - CarloTramelli : RT @RaiSport: ? #Inghilterra ???? - #Danimarca ???? Segui la partita in diretta su @RaiUno ?? e in streaming ?? su @RaiPlay ?? -