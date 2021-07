Crowdfunding | Lirecento apre campagna su Mamacrowd

(Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) -ufficialmente la suadi equitysulla piattaforma italianae punta a raccogliere - come obiettivo minimo - 600.000 euro e a raggiungere poi l'hard cap di 1,1 milione di euro. Fondato nel 2017 da Carlo Battaglino e Luca Labbadini,è il primo brand digitale specializzato nella vendita omnicanale di pantaloni da uomo interamente disegnati e realizzati in Italia, e il suo punto di forza é nel modello di business senza intermediari. Un modello, spiega l'azienda digitale, che "prevede infatti una linea diretta dalla fabbrica ...

(Adnkronos) – Lirecento, che ha chiuso il 2020 con un fatturato di circa 500.000 euro e che vanta nella sua compagine sociale Rocket Internet, la società con un market cap di ...