Che significa avere Chiellini dalla nostra parte (Di mercoledì 7 luglio 2021) Era un bravo ragazzo, rideva sempre. Mentre tutto gli tremava attorno – Wembley, gli spagnoli, i compagni, persino il prato – Giorgio Chiellini sogghignava. E più la partita prendeva le forme d’una rissa, e l’Italia si chiudeva all’incasso, più Chiellini dominava psicologicamente gli eventi. Riflettendo la tensione come uno specchio deformato, con una smorfia incongrua: tranquilli, non fa male. Come Rocky Balboa. L’Italia ha eliminato la Spagna al lancio della monetina dopo 120 minuti, prima che Locatelli sbagliasse il rigore d’esordio, e che il resto del destino si compisse. Al sorteggio tra capitani per la scelta del campo. Un capolavoro di gestione del ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 luglio 2021) Era un bravo ragazzo, rideva sempre. Mentre tutto gli tremava attorno – Wembley, gli spagnoli, i compagni, persino il prato – Giorgiosogghignava. E più la partita prendeva le forme d’una rissa, e l’Italia si chiudeva all’incasso, piùdominava psicologicamente gli eventi. Riflettendo la tensione come uno specchio deformato, con una smorfia incongrua: tranquilli, non fa male. Come Rocky Balboa. L’Italia ha eliminato la Spagna al lancio della monetina dopo 120 minuti, prima che Locatelli sbagliasse il rigore d’esordio, e che il resto del destino si compisse. Al sorteggio tra capitani per la scelta del campo. Un capolavoro di gestione del ...

