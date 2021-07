Carcere di Parma, gravi problemi sanitari nel centro clinico (Di mercoledì 7 luglio 2021) La vicenda di Vincenzo Iannazzo riportata su Il Dubbio ha aperto uno squarcio sulla situazione sanitaria del Carcere di Parma Il diritto alla salute vale per tutti, anche per chi si è macchiato di delitti mafiosi. La vicenda di Vincenzo Iannazzo riportata su Il Dubbio ha aperto uno squarcio sulla situazione sanitaria del Carcere di Parma. Esattamente il centro clinico interno dove si trova in regime di 41 bis, non è più in grado di dare assistenza ai detenuti che hanno gravi patologie fisiche.Lo aveva ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) La vicenda di Vincenzo Iannazzo riportata su Il Dubbio ha aperto uno squarcio sulla situazionea deldiIl diritto alla salute vale per tutti, anche per chi si è macchiato di delitti mafiosi. La vicenda di Vincenzo Iannazzo riportata su Il Dubbio ha aperto uno squarcio sulla situazionea deldi. Esattamente ilinterno dove si trova in regime di 41 bis, non è più in grado di dare assistenza ai detenuti che hannopatologie fisiche.Lo aveva ...

Advertising

lungoparma : Parma, portato in carcere dopo un controllo: era ricercato per rapina e furto: Nella serata di ieri, i Carabinieri… - unipr : Domani #7luglio #Openday #unipr nel #carcere di #Parma, per informare le persone detenute sui corsi dell'Ateneo e p… - corzunino : Università di Parma. 7 e 9 luglio, “Open Day” in carcere dell’Università e seminario sull’esito del Laboratorio di… - gazzettaparma : Doveva essere in carcere, ruba a Milano, fermato in stazione a Parma - parma_bourbon : @stanzaselvaggia Il problema è che le carcere sono piene di...diversamente italiani...e molti crimini sono commessi… -