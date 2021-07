Camorra in Toscana | confiscati beni a imprenditore napoletano

(Di mercoledì 7 luglio 2021)in, provvedimenti della Dia per un 55enne di Boscoreale ma residenti da anni a Montecatini Terme: accuse di legame con un clan Dia (foto pagina Facebook Direzione Investigativa Antimafia – Ministero dell’Interno)La Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha completato le indagini e la Dia ha eseguito il provvedimento: ammonta a circa 10 milioni di euro la somma totale deia Francesco Rastelli,55enne da anni trasferitosi a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, ma di origini napoletane. L’uomo è di Boscoreale ed è attivo nel settore ...

Advertising

Nazione_Pistoia : Camorra Toscana, confiscati a imprenditore oltre 10 milioni di euro - controradio : Camorra, Montecatini T: sequestrati beni per 10 mln a imprenditore - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Camorra a Montecatini confiscati gli alberghi all'imprenditore di #Boscoreale -… - anteprima24 : ** Camorra: confiscati 10 milioni a imprenditore campano in Toscana ** - mariandres2014 : RT @qn_lanazione: Camorra Toscana, confiscati a imprenditore oltre 10 milioni di euro -

Ultime Notizie dalla rete : Camorra Toscana

... a distanza di un anno, il sequestro conseguente ad una proposta del direttore della Dia eseguito nei confronti dell'imprenditore trasferitosi innegli anni Novanta e ritenuto legato agli ...LA SENTENZA, in Cassazione pena ridotta al super boss Antonio Orlando IL RAID Napoli, clan ...del direttore della Dia eseguito nei confronti dell'imprenditore suddetto trasferitosi in...Imprenditore di Boscoreale residente a Montecatini Terme legato alla camorra, confisca da 10 milioni di euro per Francesco Rastelli, 55enne vissuto tra Boscoreale e Sant’Antonio Abate da tempo ...L’imprenditore, fa sapere in un comunicato la DIA, si era trasferito in Toscana negli anni Novanta e è ritenuto legato agli ambienti camorristici napoletani e in particolare al clan Formicola. Già ...