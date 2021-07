Calo delle forniture a luglio in Toscana, nessuna dose per i turisti (Di mercoledì 7 luglio 2021) No, i turisti o chi, per lavoro o per altri motivi, soggiornerà (anche per lunghi periodi) in Toscana, non potrà ricevere il vaccino nella nostra regione. Una scelta obbligata, dopo il taglio delle forniture di vaccini annunciato dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 7 luglio 2021) No, io chi, per lavoro o per altri motivi, soggiornerà (anche per lunghi periodi) in, non potrà ricevere il vaccino nella nostra regione. Una scelta obbligata, dopo il tagliodi vaccini annunciato dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19

Ultime Notizie dalla rete : Calo delle Commissione UE alza stime PIL Italia: +5% nel 2021, +4,2% nel 2022 ... l'attività nel primo trimestre dell'anno ha superato le aspettative e i progressi delle vaccinazioni hanno portato a un calo del numero di nuove infezioni e ricoveri, che a loro volta hanno permesso ...

Consumi fermi al palo, l'Istat: "Valori inferiori al periodo pre pandemico" ...a causa del Covid stanno avendo effetti diretti sulle vendite al dettaglio e sui consumi delle ... Rispetto ad aprile e quindi su base mensile le vendite dei beni alimentari sono in calo ( - 2% in valore ...

Rc Auto, il lentissimo calo delle polizze La Stampa Lavoro: Ocse, luce in fondo al tunnel ma non per tutti - FOCUS Analogamente le ore lavorate dai giovani sono diminuite di oltre il 26%, quasi il doppio rispetto al calo registrato tra i lavoratori delle fasce di eta' maggiori (15%) e - anche per loro - per la ...

Bologna, il picco dell'ondata di calore: come difendersi. Nei prossimi giorni ancora termometro in su BOLOGNA - Attesa, annunciata, la seconda ondata di calore dell'estate è arrivata. Partita ieri, dovrebbe vedere il suo picco nelle giornate di oggi e domani, con temperature che raggiungeranno nelle a ...

