Alessia Marcuzzi cosa farà dopo Mediaset? (Di mercoledì 7 luglio 2021) Alessia Marcuzzi ha preso la scelta di allontanarsi, dopo ben 25 anni, da Mediaset. La notizia è stata data poco tempo fa e Alessia Marcuzzi ha scelto di essere lei, prima di ogni altro, ad avvisare il pubblico. Alcune indiscrezioni suggeriscono quale direzione potrebbe prendere la conduttrice. Qualche tempo fa Alessia Marcuzzi ha “spiazzato” tutti, decidendo di condividere una scelta: quella di abbandonare Mediaset. La conduttrice ha preferito Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 7 luglio 2021)ha preso la scelta di allontanarsi,ben 25 anni, da. La notizia è stata data poco tempo fa eha scelto di essere lei, prima di ogni altro, ad avvisare il pubblico. Alcune indiscrezioni suggeriscono quale direzione potrebbe prendere la conduttrice. Qualche tempo faha “spiazzato” tutti, decidendo di condividere una scelta: quella di abbandonare. La conduttrice ha preferito Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

trash_italiano : ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset - trashtvstellare : Alessia Marcuzzi: ecco i programmi che ha rifiutato a Mediaset e dove la rivedremo in tv #alessiamarcuzzi #mediaset - amperrino : Marcuzzi, dopo Mediaset c'è DiscoveryE alle Iene con Savino un volto nuovo - zazoomblog : Alessia Marcuzzi verso Discovery? Le indiscrezioni - #Alessia #Marcuzzi #verso #Discovery? - CheCucino_it : New post: Alessia Marcuzzi, sapete cosa prepara ogni mattina? La super colazione per il suo amore -