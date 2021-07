Al San Pio inaugurata Stanza del silenzio con opere sul frate di Pietrelcina (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Giovenale Tresca, stimato pittore beneventano, ha donato all’Ospedale San Pio ventiquattro sue opere nella Stanza del silenzio. La donazione è stata consegnata stamani dallo stesso artista nella mani del Direttore dell’azienda Mario Ferrante e alla presenza dell’Arcivescovo Felice Accrocca. Le opere infatti sono state apposte presso il Padiglione Rummo dove i pazienti degenti, i loro familiari ed amici possono raccogliersi in preghiera. Tresca, che nella vita privata è ginecologo, è molto sensibile ai temi dell’accoglienza e della solidarietà rispetto a quanti hanno necessità di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Giovenale Tresca, stimato pittore beneventano, ha donato all’Ospedale San Pio ventiquattro suenelladel. La donazione è stata consegnata stamani dallo stesso artista nella mani del Direttore dell’azienda Mario Ferrante e alla presenza dell’Arcivescovo Felice Accrocca. Leinfatti sono state apposte presso il Padiglione Rummo dove i pazienti degenti, i loro familiari ed amici possono raccogliersi in preghiera. Tresca, che nella vita privata è ginecologo, è molto sensibile ai temi dell’accoglienza e della solidarietà rispetto a quanti hanno necessità di ...

