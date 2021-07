Agente Insigne si difende | “Attacco a De Laurentiis? Vi spiego”

Advertising

mass54810 : RT @NoContextNapoli: Agente di Lorenzo Insigne: - Aquila6811 : RT @BrunoGalvan85: Tra le parole di @ADeLaurentiis e questa storia (cancellata) dall'ag. Insigne direi che le premesse non sembrano positiv… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Napoli, l'agente di Insigne riposta sui social il pensiero di un tifoso e poi lo rimuove… - CalcioNapoli24 : RT @BrunoGalvan85: Tra le parole di @ADeLaurentiis e questa storia (cancellata) dall'ag. Insigne direi che le premesse non sembrano positiv… - 1926Matteo : @VincenzoLombar1 @armcopp Che c’entra Insigne,L’agente ha repostato una storia di un tifoso che ha scritto il suo pensiero -

vuole rinnovare a vita e vincere, quello che non vuoi tu, da sempre sporco". E ancora: "Non sarai mai mio il presidente" Vincenzo Pisacane ,di Lorenzo, si è reso protagonista di un episodio controverso nelle scorse ore. Il procuratore ha infatti ripostato nelle proprie story di Instagram quella di un tifoso che esprimeva ...... è apparso molto sereno, a differenza del suoVincenzo Pisacane , che su instagram , ha pubblicato un post immediatamente rimosso: Le parole dell'disono molto chiare su quale ...Vincenzo Pisacane agente di Lorenzo Insigne ritorna sull’episodio del post prima pubblicato e poi cancellato dai social. I toni del post erano molto duri contro De Laurentiis ed il tema principale era ...L'agente di Lorenzo Insigne ha voluto chiarire un piccolo equivoco capitato nelle ultime ore per via di una storia precedentemente repostata. Nelle scorse ore una storia di un tifoso del Napoli ...