Variante epsilon: cosa cambia rispetto alla Delta e attuale diffusione (Di martedì 6 luglio 2021) Rimane preoccupante la diffusione della Variante Delta in tutto il mondo, nel frattempo, però, grazie al sequenziamento, si continuano a individuare nuove mutazioni del Sars Cov 2. Tra queste una delle più insidiose è la Variante epsilon: secondo i primi studi è più contagiosa e più resistente agli anticorpi rispetto alle altre. Variante epsilon: le particolarità della mutazione Sempre più concreto il rischio di una nuova ondata di contagi generale a causa delle mutazioni del Sars Cov 2. In questo momento, a destare le maggiori ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 6 luglio 2021) Rimane preoccupante ladellain tutto il mondo, nel frattempo, però, grazie al sequenziamento, si continuano a individuare nuove mutazioni del Sars Cov 2. Tra queste una delle più insidiose è la: secondo i primi studi è più contagiosa e più resistente agli anticorpialle altre.: le particolarità della mutazione Sempre più concreto il rischio di una nuova ondata di contagi generale a causa delle mutazioni del Sars Cov 2. In questo momento, a destare le maggiori ...

Advertising

wireditalia : Emersa in California e ancora poco diffusa in Europa, epsilon sembrerebbe più resistente agli anticorpi, anche quel… - Agenzia_Ansa : Dopo la variante Delta, ecco l'Epsilon. Science, è più resistente agli anticorpi. Ancora poco diffusa in Europa… - Jambonet1 : RT @Debora98398253: @ladyonorato Questo studio e' molto molto importante. (cit. Ho letto lo studio.. ho visto anche i primer che hanno usat… - rombi_ti : RT @erretti42: Sì affaccia la variante epsilon. Prima di completare tutto alfabeto greco hai voglia - mcc43_ : 5 luglio, numeri a caso e una variante in più, l’Epsilon. covid 2020-2021 – 302 – Cor-pus 2020 #COVID19 -